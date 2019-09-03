أحمد الفيشاوي يتراجع عن عدم تنفيذ وصية والده

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الكشف عن مفاجأة في وصية فاروق الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

وصية

فاروق الفيشاوي

عمل فنى

بدأ الفنان ?أحمد الفيشاوي? العمل على تنفيذ وصية والده الممثل الراحل ?فاروق الفيشاوي? بتقديم شخصية المطران كابوتشي في عمل عن حياته.

وقرر أحمد الفيشاوي – حسب موقع الفن- البحث عن من يكتب سيناريو العمل لكي ينفذه مع بداية عام 2020 بعد انتهائه من تصوير فيلمه الجديد "عقدة الخواجة" والذي يشارك في بطولته الفنانة ?هيفا وهبي?.

وقبل أقل من عام كان الوسط الفني على موعد مع صدمة غير متوقعة، حينما أعلن الفنان فاروق الفيشاوي في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي عن إصابته بمرض السرطان.

ورغم تأكيده على تحديه لهذا المرض، وأنه لن يستسلم له وسيقاومه، إلا أن المرض تمكن منه ففارق الحياة قبل حولي شهر ونصف داخل المستشفى.

وأصيب الجميع بالصدمة والحزن، واسترجعوا ما أوصى به الفيشاوي نجله أحمد، حينما أعلن عن إصابته بهذا المرض، حيث أكد وقتها أن لديه وصية فنية لابنه.

وأكد الفيشاوي أنه كان دائماً ما يحلم بتقديم عمل فني عن المطران السوري "كابوتشي"، رغبة في الرد على مزاعم الغرب تجاه العرب، وبالفعل ظل لسنوات يحضر مع المخرج عمر عبد العزيز من أجل تقديم العمل.

إلا أنه بعد إصابته بالسرطان، شعر الفيشاوي أن هذا إخطار نهائي بأن الأوان قد فات، وأنه لن يستطيع تقديم العمل، ما دفعه لإعلان وصيته إلى نجله كي يقوم بتقديم هذا الفيلم ويحقق ما فشل فيه والده.

تلك الوصية اعترض عليها البعض في حينها، حيث سجلت إلهام شاهين اعتراضها وأكدت على أن فاروق الفيشاوي هو من سيتولى تنفيذ الفيلم بنفسه، فيما قال الفيشاوي الابن أنه لم يفكر في تقديم هذه الشخصية.

الجدير بالذكر أن الفيشاوي يُعرض له حاليا فيلم "ولاد رزق" بجزئه الثاني إلا انه ابتعد عن الإعلام الفترة الماضية بعد وفاة والده والازمة مع طليقته ?هند الحناوي? وابنته لينا.


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