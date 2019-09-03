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وزير المالية: نستهدف تحقيق النمو بواقع 6%

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بواقع 6% مشيرًا إلى استهداف نمو حقيقي يوزع على كافة الفئات المجتمعية والطبقات، وبشكل مستدام.

وأضاف معيط، خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان حول تحديات الموازنة وطموحاتها، أن الموازنة الحالية تسعى إلى تدعيم واستمرار النمو وتفادى الدخول في حالة ركود، وتقليل المصروفات لخفض لعجز والدين.

وأوضح الوزير أنه يجرى ضبط المالية العامة، وخلق فرص عمل، وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية تقليل معدلات البطالة.


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