» فيديو فاضح لرجل دين داخل سوبر ماركت

03 سبتمبر 2019 - 06:54 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقطع فيديو يظهر رجل دين وهو يسرق معلبات سمك التونة من أحد المتاجر ويضعها في جيوب جبته بينما ترصده كاميرا المراقبة بدقة.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر هاشتاغ #آخوند_دزد أي “الملا السارق” وسط تعليقات بين ساخرة وجادة حول مدى تورط رجال الدين الحاكمين في السرقة ونهب أموال الشعب طيلة 40 عاما من نظام حكم ولاية الفقيه الديني في إيران.

وكتب أحد المغردين: “لقد سرق الملالي شعب إيران لمدة 40 عامًا.. من مليارات الدولارات إلى أصغر الأشياء”.

بينما غرد آخر قائلا: “انظروا هذا يعني أن النظام لم يعد يستطيع حتى دفع رواتب الملالي العاملين لديه لكي يلجأ هذا الملا إلى سرقة المعلبات”.