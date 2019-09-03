«كهربا»: «مشينا صح ومش عاجب والغلط مش سكتنا»

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نشر محمود عبد المنعم «كهربا»، جناح الفريق الكروي السابق بنادي الزمالك وأفيس البرتغالى الحالى، مقطع فيديو عبر «استورى» الانستجرام الخاص به، يستمع ويردد خلاله أحد المهرجانات الشعبية فى سيارته.

وردد «كهربا» خلال الفيديو جملة: "مشينا صح ومش عاجب والغلط مش سكتنا، على إيه بترفع الحاجب، أبعدى بقى بقى".

ويشارك كهربا حاليًا مع نادى أفيس البرتغالى بشكل طبيعى، بعد حصوله على البطاقة الدولية المؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وذلك عقب هروبه الزمالك.

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