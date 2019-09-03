» المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة عن مضبوطات مخرج شهير

تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية تقرير المعمل الكيماوي للمخدرات التي ضبطت بحوزة خالد مرعي، مخرج فيلم “خيال مآتة”، في مطار القاهرة، والذي أثبت أنها لمخدر الحشيش.

وكانت النيابة قررت تجديد حبس “مرعي” 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من أمستردام.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في مخرج سينمائي، وكلف كلًا من محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، مأموري الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة.

وأضافت المصادر أنه بفتح إحدى حقائب الراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود، مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى.

بالإضافة إلى 3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكتالوج الخاص بزراعتها، وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر، وعبوتين من أوراق البفرة، ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.

وأمر طارق محمد، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.