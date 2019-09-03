» أستاذ جامعي يحول طالبة متفوقة إلى تاجرة مخدرات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على فتاة عشرينية بعد إدمانها المخدرات والعمل في التجارة بها وأصبحت أداة للتشويش على الطلبة وجذبهم تجاه الإدمان.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على الشابة "جيسي "البالغة من العمر 21 عاما بعد أن قامت بخلية لترويج المخدرات في الجامعة وجذب الشباب إلى إدمان المخدرات.

وأعربت "جيسي" بعد إلقاء القبض عليها عن ندمها على ما قامت به، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي في اتجاهها للمخدرات هو رسوبها في الإمتحانات بعد أن كانت متفوقة للغاية.

وتابعت أنه بسبب مدرس في الجامعة تعمد إعطائها درجات قليلة رسبت في المواد أكثر من مرة وأن ذلك السبب الأساسي الذي دفعها لترك التعليم من الأساس.

وقال بأنها قامت ببيع مخدرات بمليون دولار خلال السنة التي عملت فيها كمروجة مخدرات وأنها استقطبت عددًا كبيرا من الشباب وبعد القبض عليها كانت تدير أعمالها من داخل السجن عن طريق أحد أصدقائها الذي كان يزورها من حين لآخر.