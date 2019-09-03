» شاهد.. موقف غريب لـ«رونالدو» في تدريبات البرتغال

03 سبتمبر 2019 - 06:22 م

واقعة طريفة شهدها تدريب منتخب البرتغال كان بطلها كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي، والتي يستعد لخوض مباراتى صربيا وليتوانيا المحدد لهما يومي 7 و10 سبتمبر الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقام كريستيانو رونالدو بـ"شم" رائحة شعر مواطنه ريناتو سانشيز في واقعة طريفة خلال مشاركتهما بتدريبات منتخب البرتغال.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب أوكرانيا لائحة الترتيب برصيد 10 نقاط ثم منتخبي لوكسمبورج وصربيا برصيد 4 نقاط.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، حصل أمس الإثنين على جائزة أفضل لاعب فى البرتغال لعام 2019.