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تركيا ترحل 9 آلاف لاجئ سوري من أراضيها

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وكالات

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جاء هذا في إحصائية نشرتها الإدارة، أوضحت خلالها أن الترحيل تم من تركيا إلى شمالي سوريا، ليصل عدد الذين شملهم الترحيل إلى هناك خلال 3 أشهر، حوالي 14 ألف سوري.

وأوضحت أن 8901 شخص عبروا إلى الأراضي السورية بعد ترحيلهم من تركيا خلال أغسطس، ليكون ذلك أكبر عدد للسوريين الذين تم ترحليهم منذ 4 أشهر.

ووفقا للإحصائية، بلغ إجمالي العابرين إلى الأراضي السورية من تركيا 42 ألف سوري، غالبيتهم توجهت لقضاء عطلة عيد الأضحى، وبعضھم توجه إلى الحج.

وبلغ عدد المغادرين إلى الأراضي السورية من المعبر الحدودي شمالي محافظة إدلب، نحو 14 ألف سوري.

ولا تقتصر عمليات ترحيل السوريين إلى بلادهم، على "باب الهوى" فقط، بل تشمل كل المنافذ البرية بين الدولتين، بما في ذلك غير الرسمية منها.

وفي إحصائية سابقة، قالت إدارة "باب الهوى"، إن عدد المرحلين في يوليو الماضي بلغ 6160 شخصا، وفي يونيو 4370 شخصا، و3316 شخصا في مايو.

وازدادت أعداد المرحلين الشھر الماضي بعد قرار وزارة الداخلية التركية، بترحيل المخالفين غير الحاملين لوثيقة الحماية المؤقتة التي تمنحھا السلطات التركية للاجئين السوريين خصوصا في اسطنبول.

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