رئيس الوزراء يستقبل الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، "كريستالينا جورجيفا"، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.

وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير بلغاريا لدى مصر.

وخلال الاجتماع، أكدت "جورجيفا" تطلعها لمساندة مصر لترشيحها في منصب مدير عام صندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء علاقات الصداقة المتميزة التي تربط مصر وبلغاريا.

وأشارت إلى أن دعم مصر لها يكتسب أهمية كبيرة، في ظل ما تتمتع به مصر من دور ريادي في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضافت "جورجيفا" أنها سوف تسعى، في حال فوزها بالمنصب، إلى تعزيز تعاون صندوق النقد الدولي مع أفريقيا، من أجل مساعدة دول القارة على تحقيق مستهدفات التنمية وتقديم كل أشكال الدعم الفني الممكن.

وأشاد رئيس الوزراء بما تمتلكه المرشحة البلغارية من خبرات اكتسبتها خلال فترة عملها الطويلة في البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، وهو الأمر الذي تنظر إليه مصر بإيجابية.

وأضاف أن الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي يكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وسياسية متلاحقة، ومن ثم فإن مصر تعول على القيادة المقبلة للصندوق في صياغة استراتيجيات وخطط للتعامل مع هذه التحديات.

وأعرب مدبولي في نهاية حديثه، عن تمنيات مصر بالتوفيق للمرشحة البلغارية، في مسعاها للحصول على منصب مدير عام صندوق النقد الدولي.