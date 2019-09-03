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التحقيق مع مدرب منتخب مصر أمام القضاء الإسباني

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المصريون

منتخب مصر

اجيري

فتحت السلطات القضائية في إسبانيا ملف التلاعب في إحدى مباريات الليجا لموسم 2010-2011، والمتهم فيها المكسيكي خافيير أجيري  المدير الفني السابق للمنتخب بالإضافة إلى عدة لاعبين ومدربين.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن محكمة في مدينة فالنسيا فتحت، اليوم الثلاثاء، ملف المباراة التي تجنب فيها ريـال سرقسطة الهبوط من الدوري الإسباني بالفوز على ضيفه ليفانتي 2/1 في الجولة الأخيرة.

وأشارت إلى أن التحقيق في هذه القضية سوف يستمر ليوم 30 سبتمبر الجاري، علما بأن جابي قائد سرقسطة ولاعب أتلتيكو مدريد السابق، والمحترف حاليا بصفوف السد القطري، كان صاحب هدفي الفريق، ويعد واحدا من بين 42 متهما في القضية بينهم 36 لاعبا، أبرزهم أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا ومانشستر يونايتد السابق.

ولفتت إلى أن المدرب المكسيكي أجيري يعد أيضا ضمن المتهمين في القضية، بصفته كان مديرا فنيا لفريق سرقسطة.

ويشتبه أن نادي سرقسطة قام بتحويل 965 ألف يورو للحسابات البنكية للاعبيه ومسئوليه لدفعها نقدا للاعبي ليفانتي للتلاعب بنتيجة المباراة.

وكشفت وثيقة من محكمة فالنسيا أن لاعبي ليفانتي الذين تلقوا المبالغ، لوحظ انخفاض مستواهم بشكل حاد دون تفسير واضح، مما يشير إلى احتمالية كبيرة للتلاعب في نتيجة المباراة.

وأضافت صحيفة "ليكيب"، أن قاضي التحقيق قد أغلق هذه القضية في عام 2017 قبل أن يعاد فتحها بعد استئناف من مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في ظل موجة كبيرة من حالات التلاعب بنتائج المباريات في السنوات الأخيرة بإسبانيا.

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