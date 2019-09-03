  • الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:25 م
بحث متقدم
أرشيفية

شك في زوجته وراقبها فاكتشف فاجعة صادمة

أرشيفية

تفاصيل صادمة عن تورط شرطيين أمريكيين في جرائم اغتصاب

منى الغضبان

إخلاء سبيل منى الغضبان صاحبة فضيحة الفيديو الإباحي

منتخب مصر

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر القادم من «7 حروف»

الملك سلمان

الملك سلمان يكشف سرًا لأول مرة ويصدر أوامر ملكية جديدة

أرشيفية

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019

بيراميدز

بيراميدز في ورطة قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكأس

الافتاء

الإفتاء: الصلاة في مكبرات الصوت «حرام»

أرشيفية

تظاهرة لأنصار النظام المخلوع في السودان: «سنسد عين الشمس»

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق.. هذا ما قالته

إخلاء سبيل منى الغضبان صاحبة فضيحة الفيديو الإباحي

قضايا وحوادث

منى الغضبان
منى الغضبان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إخلاء سبيل "فتاة العياط" بكفالة

#

آخر تطورات قضية منى الغضبان في «الفيديو الإباحي»

#

إخلاء سبيل 17 إخوانيًا ومنعهم من مغادرة منازلهم

#

منى الغضبان وراء القضبان 45 يوما بسبب الفيديو الاباحي

إخلاء سبيل

فيديو إباحي

منى الغضبان

بعد حبس دام قرابة 7 أشهر، قررت اليوم محكمة شمال القاهرة، إخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان بكفالة مالية قدرها 10 الآف جنيه على ذمة قضية "الفيديوهات الإباحية" مع مخرج سينمائي شهير، لتلحق بشريكتيها "منى فاروق وشيما الحاج"، اللتين أُخلي سبيلهما، في يونيو الماضي.

القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الوسط الفني وجذبت انتباه الكثيرين تتعلق بانتشار فيديوهات إباحية للمتهمات مع رجل، يُرجح أن يكون مخرجا سينمائيا شهيرا، وكان يقوم بالتصوير بنفسه، حتى أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليهن واحدة تلو الأخرى.

سلسلة من المتهمات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الإباحية، ضمت كل من الممثلتين "منى فاروق وشيما الحاج" حيث قُبض عليهما في توقيت واحد، وبعدها ضبطت أجهزة الأمن سيدة الأعمال منى الغضبان، وتلتهم الإعلامية رنا هويدي التي جرى توقيفها بمطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى دبي، وأخيرا فتاة خامسة بمنطقة أكتوبر.

وباشرت النيابة العامة معهن تحقيقات موسعة حول الفيديوهات اللاتي ظهرن فيها بمشاهد مُخلة بالآداب العامة، وبعد أيام من القبض عليهن أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة.

وأمام قضاة المعارضات تمسكن المتهمات بإنكار ما أُسند إليهما من اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور، ونفين معرفتهن بالمتسبب في تسريب تلك الفيديوهات على عدد من المواقع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. موقف غريب لـ«رونالدو» في تدريبات البرتغال
» تركيا ترحل 9 آلاف لاجئ سوري من أراضيها
» التحقيق مع مدرب منتخب مصر أمام القضاء الإسباني
» تحطم طائرة حربية روسية في إقليم ستافروبل
» فرمان جديد من «ميتشو» قبل نهائي كأس مصر
» إيران تعلن رفضها التفاوض مع أمريكا
» بطل السنغال يُحدد موعد مباراته مع الزمالك
» فنانة لبنانية: أكبر غلطة فى حياتى زواجى من هذا الشخص
» عالم مصريات يكشف سر تشابه سوسن بدر مع نفرتيتي
» الكلب يضبط الأنسولين.. معلومات مثيرة عن علاج «السكري»
» "كوني بخير لأجلي" حملة توعية للمرأة السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:51 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح