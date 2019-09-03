مفاجأة.. مدرب منتخب مصر القادم من «7 حروف»

03 سبتمبر 2019 - 05:10 م

حالة من الترقب تسيطر على الأجواء الرياضية في مصر انتظارًا لما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة للجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حول اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي رحل عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.

ويشهد جمهور الكرة المصرية هذه الأيام حالة من الجدل حول تولي عميد لاعبي العالم اللاعب حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق تدريب منتخب مصر لكرة القدم، ما أدخل الفرحة على المصريين وجعلهم يتداولون هاشتاج على تويتر وفيسبوك يطالب بتولي حسام حسن تدريب منتخب مصر.

وقد تصدر الهاشتاج بمجرد تداوله ونشرت تغريدات علي تويتر منها: حسام حسن هو الأحق والأفضل لقيادة منتخب مصر وأيضا ادعم حسام حسن وحسام حسن مدربا وطنيا لمنتخب مصر وهذا مطلب جماهيري يجب تلبيته وحسام حسن عميد لاعبي العالم سابقا والهداف الأسطوري للنادي الأهلي ومدرب منتخب مصر القادم.

ويرجع ذلك إلى إعلان أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة السابق، بأن "اللجنة المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة استقرت على اسم المدير الفني الجديد للمنتخب واسمه من سبع حروف". مما زاد احتمالية تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر واسمه مكون من سبع حروف.

وكان عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة أعلن عن الـ5 مرشحين وهم: حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

وأكد رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري أنه ليس هناك استبعاد لأى مرشح من بين الخماسي حتى الآن وسيتم حسم الأمر فى أسرع وقت ممكن.

يذكر أن حسام حسن هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر كلاعب ومن أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ الفراعنة وعن مسيرته التدريبية فقد بدأت منذ عام 2008 عندما قاد النادى المصري ثم تولى تدريب المصرية للإتصالات وقام بتدريب أيضًا نادى الإسماعيلي ثم العودة من جديد للنادى المصري ثم قاد مصر المقاصة ومنها لتجربة مع منتخب الأردن ثم العودة لنادى الزمالك ومنه للمصري ليقوده 3 سنوات منذ 2015 وحتى 2018 ثم قيادة نادى بيراميدز الموسم الماضي ومنه لنادى سموحة.