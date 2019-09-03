عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق.. هذا ما قالته

لم تكن تعلم العروس حين تحدثت إلى عريسها "لوك لوجان"، الذي يعيش في نورث كارولينا الأمريكية، عن وجودها لفترة طويلة داخل المرحاض، أنه يحمل ميكرفونًا، فضلاً عن وجود الكاميرات لتسجل لحظة رؤيته لعروسه، وهو ما وضعها في موقف محرج أمام الحضور.

وتوجه العريس لاستقبال عروسه، لكنه فوجئ بها تتحدث عن وقت قضته في الحمام قبل الخروج لحفل الزفاف، من غير أن تعلم أن العريس كان يضع ميكروفونًا، وذلك في الممر لتبادل وعود الزوج، وكانا يقفان أمام الجميع، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت العروس في التسجيل الذي بث أمام الجميع في حفل الزفاف ثم نشره العريس على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كنت في الحمام وقضيت وقتًا طويلاً جدًا قبل النزول إلى الحفل".

وأفسدت هذه العبارات اللحظة الرومانسية المقررة في هذا الوقت، والتي بدأها العريس بقوله لعروسه إنها جميلة للغاية، وبمجرد أن تحدثت عن المرحاض ضحك الزوج، وسألها ماذا تقولين، ثم أخبرها بوجود ميكروفون في بدلته.

وشعرت الزوجة بالمفاجأة، وسألته عن سبب ارتدائه كاميرات، وقال إن المصور كذلك التقط تلك اللحظات، ما جعلها تشعر بالحرج الشديد.

الفيديو الذي نشره الزوج على "تويتر"، حاز على العديد من المشاهدات، وطلب الزوج من متابعيه مشاركة أطرف المواقف التي حدثت في يوم الزفاف.

وشارك الزوج الفيديو، بعدما طلب مقدم البرامج جيمي فالون، من مستخدمي “تويتر”، مشاركة أطرف ما حدث في حفلات زفافهم، ليشارك الزوج لحظته الخاصة ويعلق: “من السهل عليك أن ترى بنفسك”.

وتوالت الردود على مقطع الفيديو، الذي شاهده أكثر من 67 ألف شخص، ليرد الزوج عليهم، بأنه تزوج سيدة رائعة للغاية، وامرأة شريفة من الصعب العثور عليها.

شاهد الفيديو