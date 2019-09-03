تظاهرة لأنصار النظام المخلوع في السودان: «سنسد عين الشمس»

نظّم مئات من أنصار النظام السابق في السودان، اليوم، وقفة احتجاجية في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإطلاق سراح قيادات المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا).

وردد المحتجون من أمام المحكمة الدستورية وسط العاصمة، شعارات تطالب المجلس السيادي بإطلاق سراح "المعتقلين دون مبرر قانوني"، وفق مراسل وكالة "الأناضول".

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "الحرية للمعتقلين ظلمًا"، فيما هددوا بتنظيم وقفة أخرى أمام القصر الرئاسي، ومضاعفة الأعداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال أحد المتحدثين أثناء الوقفة الاحتجاجية: "سيرون حشودًا تسد عين الشمس في حال تجاهل مطالبنا".

وأضاف: "لسنا ضد العدالة، ولكننا ضد رفع شعارات حرية سلام وعدالة، دون تطبيقها على أرض الواقع، ونحن أهل الحرية والعدالة".

ويأمل السودانيون أن ينهي اتفاق المرحلة الانتقالية الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.