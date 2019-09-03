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فنانة لبنانية: أكبر غلطة فى حياتى زواجى من هذا الشخص

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ديانا حداد
ديانا حداد

متابعات - أمينة عبد العال

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أسيل عمران

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أكدت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أن زواجها في سن مبكرة يعتبر أكبر خطأ في حياتها، إلا أن ما يشعرها بالسعادة هو وجود ابنتيها «صوفي وميرا» في حياتها.

ديانا أكدت أنها كانت حريصة على تربية ابنتيها على أن الارتباط الأسري أمر مقدس، حتى أنهما على تواصل دائم مع والدهما، طليق الفنانة، المخرج سهيل العبدول وأخواتهما منه.

الفنانة اللبنانية كشفت الأسس التي ترتكز عليها في تربية طفلتيها قائلة: «أتّبع في تربيتهما سياسة الوسطية، وأؤمن بمقولة “أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أولاد الحياة”، ذلك أن أسلوب التربية يختلف باختلاف الأجيال، هذا طبعاً مع الحفاظ على المبادئ والقيم الثابتة».

وفي الوقت الذي شددت فيه على عدم ندمها على الزواج بشكل عام، وصفت الزواج المبكر بالغلطة الأكبر في حياتها، مبررة ذلك –في حوارها لمجلة لها-: «لا أعتبر زواجي غلطة، فقد أثمر عن فتاتين رائعتين، لكنني أخطأت بالزواج في سنّ مبكرة، ولم أفكر حينذاك إلا بالرجل الذي أحببتُ وبالعائلة التي سأكوّنها وبالأطفال الذين سأنجبهم».

وتابعت: «التقدّم في العمر والخبرة والنضوج الفكري والتجربة، قلت لو عاد بيّ الزمن الى الوراء لتزوجت في سنّ الـ 25 كحد أدنى، فهو سنّ الوعي والنضج، وهذا كلام أقوله لابنتي الكبيرة “صوفي”، وهي تؤيّدني فلا تفكّر في الارتباط قبل الانتهاء من دراستها والتأسيس لمهنتها».

يُذكر أن ديانا حداد تزوجت من سهيل العبدول عام 1995، حيث كانت في الـ19 من عمرها، وقد رٌزق الزوجان بابنتهما الأولى ”صوفي” 1996، والثانية ”ميرا” عام 2007، وقد انفصلت الفنانة عن والد نجلتيها عام 2009.

من ناحية أخرى، طرحت ديانا حداد مؤخراً أغنية جديدة بعنوان  «أحبك وكذا» وهي باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محمد الراوي، وماستر هاني حداد.


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