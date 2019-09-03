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عالم مصريات يكشف سر تشابه سوسن بدر مع نفرتيتي

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الملكة "نفرتيتي"

إيمان هاني

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نفرتيتي

سوسن بدر

وسيم السيسي

عالم مصريات



كشف الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، عن سر تشابه ملامح الفنانة سوسن بدر مع الملكة " نفرتيتي" قائلا :" أوجه التشابه كبيرة بين المواطنين وجميع مومياوات "الفراعنة".

وأضاف وسيم السيسي خلال لقائه مع برنامج صباح الورد على قناة"تن" ، أن الصدق هو سبب تميز صور سوسن بدر، وتعلق الجمهور بها، مشيرًا إلى وجود دراسات أكدت أن 97.5 % من جينات المصريين واحدة منذ آلاف السنوات.

وأوضح أن جينات المصريين لم تتغير برغم تعاقب الحكام عليها، موضحًا أن جينات توت عنخ آمون موجودة في 87% من الشعب المصري.

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