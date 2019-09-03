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سر ارتداء «إسراء غريب» فستان الزفاف في يومها الأخير

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السلطة الفلسطينية

فستان الزفاف

اسراء غريب

بعد أن هزت قضيتها الرأي العام الفلسطيني والعربي، وكيلت الاتهامات تجاه عائلتها، وانتشرت شائعات حول وشاية ابنة عمها، وصلت قضية إسراء غريب إلى طاولة الحكومة الفلسطينية، وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين الماضي، اعتقال عدة أشخاص من عائلتها على ذمة التحقيق؛ بعد شبهات بمقتلها على يد ذويها بسبب مشاكل اجتماعية، بينما نظّمت عدة مؤسسات نسوية وقفات احتجاج تطالب الحكومة بتطوير قوانين حماية المرأة.

وتوقعت الشرطة الفلسطينية أن يصدر تقرير النيابة العامة إثر تشريح جثمان إسراء نهاية الأسبوع، مضيفةً أن النائب العام يشرف شخصياً على مجريات التحقيق في قضية إسراء.

فيما أعلنت عائلة الفتاة، أكثر من مرة وعبر فيديوهات بثها زوج أختها أن كل ما يشاع من اتهامات للعائلة غير صحيح.

في حين روى أخو إسراء أنها في يومها الأخير، طلبت ارتداء فستانها الأبيض الذي كانت تجهزه لعرسها، ودخلت في حالة من الحزن العميق والإحباط، مضيفًا أنها "ماتت على سريرها بشكل هادئ بعد أن توقف نبضها".


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