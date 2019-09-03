أول ظهور لفجر السعيد بعد مرضها: شكرًا عائلة "مبارك"

03 سبتمبر 2019 - 01:46 م

خرجت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من غرفة العناية المركزة، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، تسببت في دخولها المستشفى قبل شهر ونصف من الآن.

وظهرت فجر السعيد لأول مرة إعلاميًا، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا الكويت”، للكشف عن تفاصيل مرضها، وكيف تعاملت مع أزمتها.





وقالت، إنها سوف تستأنف عملها مرة أخرى، بعد شهرين، كما أن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير عن قبل، وخرجت من العناية المركزة منذ ثلاثة أيام، ومتواجدة بغرفة الملاحظات ولا تقدر على الحركة بسبب كثرة العمليات، ويشرف عليها 4 أطباء في فرنسا متفوقين توجهت لهم بالشكر.





ثم إنهارت الإعلامية بالبكاء أثناء حديثها، وتوجهت بالشكر للأشخاص الذين وقفوا بجانها في محنتها، فقالت:”أول شسء أشكر ربي، الذي قدر علي ولطف بي الحمدلله، المؤمن دايمًا مصاب، شكر خاص لسيدي أمير البلاد صباح الأحمد، ونواف الأحمد”.





وتابعت: “وزوجي سعيد السبيعي، الذي وقف وقفة مو طبيعية، وكل أفراد الشعب الكويتي الذي يحبني أو لا، والأشخاص الذين تصدقوا لي، بالإضافة إلى خادم الحرمين الشريفيين محمد بن سلمان”.





وتوجهت الإعلامية، بالشكر الخاص، للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وزوجته السيدة سوزان مبارك، ونجله جمال مبارك، الذين كانوا يتواصلون مع عائلتها بشكل يومي للاطمئنان على حالتها الصحية”.

وبدأت الإعلامية الكويتية حديثها قائلة: “اللي يشوف محبة الناس، ماتنشرى بفلوس، الحمدلله، حالة الإنسان اللي يمر فيها الذي ينفعه هو قيمة عمله السنوات الماضية، هل هذا العمل بفايدة أو بغير، الحمد لله مضايقة من المرض أو المراحل اللي بمر فيها، ولكن في نفس الوقت، ردة الفعل طبيعية من الناس، برحهم، خلوني أشارك سعادة غريبة، هي اللي عطتني دافع أني أقاوم”.





وأضافت فجر السعيد:”لما دخلت المستشفى، بعد الأزمة اللي ظهرت في الكويت، ودوني فرنسا باريس، قالوا ممكن نستقبل الحالة، ولكن نسبة الشفاء صغيرة، سوف أجلس في العناية المركزة ثلاث شهور، الحمدلله تجاوزت هذه الفترة أقل”.





وتابعت:”في كل أنحاء العالم، كانوا يوزعون دبائح بسببي، هذا شئ يأثر عليك بالداخل، أكثر رغبة في الإستمرار، أنا كنت صح”.





أما عن حالتها الصحية الحالية، فقالت:”صعب أنك تقول للناس كل شئ، أثناء وجودي في العناية، ماكان معروف حالتي إلى وين بتصير، مو متوقعين شئ زين، الدعاء هو رد القضاء، لكن هذا خلى الأخبار مانعينها توصل، بيقولوا هي أحسن وخلاص”.





ولكن اليوم قولت لازم أطلع للناس، وأفهمهم الوضع، وأنفي الشائعات، أنا حالتي الصحية أحسن، وخرجت من العناية المركزة من ثلاثة أيام، وأشكر الأطباء في فرنسا، من أفضل الجراحين”.



