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مدير مدرسة يستعين بخبراء لطرد أرواح شريرة

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متابعات - أمينة عبد العال

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استعان مدير مدرسة في مدينة ناشفيل الأمريكية، بمتخصصين لطرد أرواح شريرة من المدرسة بسبب مخاوف من إمكان استخدام روايات الأطفال الشعبية "هاري بوتر" لاستحضار الأرواح.

واتصل الكاهن دان ريهيل، مدير المدرسة  بطاردي أرواح شريرة في روما والولايات المتحدة، فأوصوه بإزالة تلك الكتب الخيالية من مكتبة مدرسة سانت إدوارد الكاثوليكية في ولاية تينيسي.

وأطلقت هذه السلسلة في عام 1997، وهي تدور حول قصة ملحمية عن الخير والشر وتركز على مغامرات الساحر الشاب الذي يضع نظارتين طبيتين ويحارب الساحر الشرير اللورد فولدمورت.

وقال الكاهن في رسالة إلكترونية موجهة إلى وسائل الإعلام المحلية: "التعاويذ واللعنات المستخدمة في الكتب حقيقية، وعندما يقرأها إنسان يصبح هناك خطر استحضار الأرواح الشريرة في وجود قارئ النص".

وأوضحت ريبيكا هامل، مديرة مدارس الأبرشية الكاثوليكية في ناشفيل، لصحيفة "ذي تينيسيان" المحلية، أن ريهيل لديه "سلطة كنسية لاتخاذ مثل هذه القرارات".

وقد حظرت هذه السلسلة للمؤلفة البريطانية ج. ك. رولينغ التي حصدت نجاحا عالميا، في مدارس أميركية وبريطانية، بسبب ادعاءات بأنها "تعزز القيم الشيطانية أو السحر الأسود".


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