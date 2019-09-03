» شيحة لـ "شعبة الأدوات المنزلية": "بطلوا تهريج"

03 سبتمبر 2019 - 01:15 م





أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية،أن غالبية من يستوردون من الخارج لا يدفعون جمارك تشجيعا للصناعة الوطنية،موجها رسالة لشعبة الأدوات المنزلية معقبا: "متهرجوش وتحاولوا تعملوا إيحاء بزيادة الأسعار".



وأضاف "شيحة"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الأدوات المنزلية يتم محاسبتها على أساس سعر الدولار البنكي، وليس الدولار الجمركي، وهذا ليس له علاقة بإلغاء الدولار الجمركي.



وتابع عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أنه بالنسبة لشعبة الأدوات المنزلية التي أصدرت بيانا أعلنوا فيه رفع الأسعار، فإنه يجب ألا يرفعوا الأسعار لأنهم لن يتأثروا بهذا القرار، وناشدهم ألا يفعلوا ذلك.



و أعلنت وزارة المالية إلغاء العمل بآلية الدولار الجمركي لتحديد الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأساسية والغير أساسية المستوردة من الخارج، واستبدالها بمتوسط سعر الدولار المعلن في البنك المركزي.



ولجأت وزارة المالية في أعقاب برنامج الإصلاح الاقتصادي لاستخدام الدولار الجمركي في تحديد الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والغير أساسية، وكان يتم وضعه منخفضًا للأولي لاحتياج السوق لها وتم تثبيته لفترة عند 16 جنيهًا، وحساب الثانية على أساس سعر الصرف في البنوك.



ويذكر أنه سيتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية لكافة السلع وفقًا لأسعار صرف الدولار المعلنة يوميًا بالبنك المركزي". وحددت وزارة المالية سعر الدولار عند 16.62 جنيه، كما أعلنت عن أسعار صرف باقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

