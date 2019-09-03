"بن راشد" يحذر الإماراتيين من هذا الأمر

03 سبتمبر 2019 - 12:41 م

حذر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، المواطنين من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووجه إلي المجلس الوطني للإعلام بضرورة "ضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل".

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، استبقه بن راشد بمجموعة من الرسائل وجهها لمواطني بلاده بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، وحذر فيها بن راشد مما وصفه بالعبث بسمعة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بن راشد إن "سمعة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

وشدد على أنه "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب".

وكانت تغريدات قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، قد أثارت الجدل بهجومهما على السعودية والإمارات على خلفية الحرب في اليمن.





كما وجهنا المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب العقول وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودوليا .. وخصصنا الجلسة القادمة للمجلس لمناقشة موضوع التوطين .. وهو الموضوع الأهم في موسم عملنا القادم pic.twitter.com/6BaPVTpo1C — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 1 سبتمبر 2019