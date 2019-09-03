رد ناري لـ«طارق حبيب» حول الاختلاط في المدارس السعودية

03 سبتمبر 2019 - 12:04 م

علق الدكتور طارق الحبيب؛ استشاري الطب النفسي والأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، على الجدل المثار حول تصريحه بخصوص الاختلاط في مرحلة الصفوف الأولية.

قال الحبيب: "أنا لم أصرح بهذا الموضوع وليّ فيديوهان فيه.. الفيديو الأول كان ردًا على سؤال في قناة الرسالة عن الاختلاط في المراحل الدراسية عمومًا وأنا جوابي الذي قلته وملتزم به".

وأضاف: "خاطبت في الفيديو الثاني وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، أنادي من خلاله بأن تكون المرأة هي المسؤولة عن تدريس الصفوف الثلاثة الأولى "بنين وبنات"، وذلك لأهميته وفائدته من البُعد النفسي".

وتابع: "قدمت اقتراحاً جميلاً إلى وزير التعليم السابق؛ حيث جاءتني خمس حالات لأطفال لديهم خوف ورهاب من المدرسة، بعض هذه الحالات نقلتهم أمهاتهم إلى المدارس التي فيها - بحسب قوله - دمج الصفوف الأولية وتدرسهن المعلمات، فتغيّرت حالتهم دون تدخلنا العلاجي".

وأوضح: "فنريد أطفالنا إلى ثالث ابتدائي تدرسهن معلمات، فهن أوسع صدرًا وألين قلوبًا وأشبه بالأمهات فيؤدي ذلك إلى بنية نفسية جيدة".