أسرار تنشر لأول مرة عن حياة الأمير سعود الفيصل

03 سبتمبر 2019 - 11:23 ص





روى عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ذكرياته مع وزير خارجية السعودية الأسبق الراحل الأمير سعود الفيصل، الملقب بـ " عميد الدبلوماسية " .



وقال موسى خلال وثائقي خاص تعرضه فضائية "إم بي سي" إنه جمعته علاقة خاصة بالأمير الراحل الذي كان يمر عليه يوميًا ليحتسي القهوة معه ويتبادلان خلال ذلك الحديث.



وتابع ، أنه كان أميرا بالمعنى الحقيقي للكلمة بما يتميز به من خلق رفيع وأريحية سياسية حيث كان يستمع ويحاول التوصل لحل تقبله جميع الأطراف.



و أردف قائلا :" الأمير كان جدع لأنه عندما يقول نعم تكون نعم وعندما يقول لا فهي لا".

