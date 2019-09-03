أسرار تنشر لأول مرة عن حياة الأمير سعود الفيصل

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إم بي سي

الأمير سعود الفيصل



روى عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ذكرياته مع وزير خارجية السعودية الأسبق الراحل الأمير سعود الفيصل، الملقب بـ " عميد الدبلوماسية " .

 وقال موسى خلال وثائقي خاص تعرضه فضائية "إم بي سي" إنه جمعته علاقة خاصة بالأمير الراحل الذي كان يمر عليه يوميًا ليحتسي القهوة معه ويتبادلان خلال ذلك الحديث.

وتابع ، أنه كان أميرا بالمعنى الحقيقي للكلمة بما يتميز به من خلق رفيع وأريحية سياسية حيث كان يستمع ويحاول التوصل لحل تقبله جميع الأطراف.

و أردف قائلا :" الأمير كان جدع لأنه عندما يقول نعم تكون نعم وعندما يقول لا فهي لا".

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