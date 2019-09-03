مفاجأة.. ليفربول يدرس التخلص من "صلاح"

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يدرس فريق ليفربول الإنجليزى، بيع نجمه المصرى محمد صلاح الفترة المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند، وفقًا  لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتابعت الصحيفة، أن صلاح يعد النجم الأبرز للجماهير فى الآنفليد، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبرييمرليج، خلال آخر موسمين، وأشارت إلى أن ليفربول يرى أن الوقت أصبح مناسبا لبيع صلاح، من أجل توفير المال للتعاقد مع أفضل المواهب الشابه فى العالم.

ونقلت الصحيفة ذلك وفقًا لموقع مشجعى ليفربول والذى يقول إن على النادى أن يكرر نفس الحيلة التى قاموا بها عندما باعوا فيليب كوتينيو إلى برشلونة فى عام 2018 واستخدموا الأموال لتعزيز الفريق.

وأضافت: منذ توقيع فيرجيل فان ديك وأليسون بأموال من بيع Coutinho ، أصبح ليفربول بطل أوروبا وخسر في سباق لقب الدوري الممتاز بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

وأشارت: قد يكون الوقت مناسباً لبيع صلاح مقابل المال الضخم وضم اثنين من أصل ثلاثة من المواهب الشابة الأكثر إثارة على هذا الكوكب وهما كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، جادون سانشو نجم بروسيا.


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