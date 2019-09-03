» زيارة رسمية لأمير الكويت إلى الولايات المتحدة

03 سبتمبر 2019 - 10:52 ص

بعد تعافي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من الوعكة الصحية التي مر بها، توجه إلي الولايات المتحدة في زيارة رسمية، أمس.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، من المقرر أن يتجه الشيخ صباح إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس 12 سبتمبر.

وفي هذا الصدد، قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي، ترامب، يوم الجمعة 30 أغسطس إنه سيستضيف أمير الكويت، يوم 12 سبتمبر المقبل.

وأضافت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، إنه من المتوقع أن يناقش الجانبان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي وقضايا مكافحة الإرهاب"، وفقًا لـ"رويترز".

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.

وسجل أمير الكويت أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، يوم الاثنين 26 أغسطس، حيث استقبل ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "الاستقبال جرى في قصر بيان، في مؤشر على أنه رسالة طمأنة للكويتيين على الوضع الصحي لأمير البلاد".



