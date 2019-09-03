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بن سلمان يتلقى اتصالا عاجلا من باكستان لهذا الأمر

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رئيس الوزراء الباكستاني وولي العهد السعودي في لقاء سابق
رئيس الوزراء الباكستاني وولي العهد السعودي في لقاء سابق

متابعات - أمينة عبد العال

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ولى العهد السعودى

بن سلمان

تلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا عاجلا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وكان محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفيًا من عمران خان يوم الإثنين 26 أغسطس، بحث، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس الوزراء الباكستاني، وفقا لـ"واس".

وأضافت: "كما أطلع رئيس الوزراء الباكستاني، ولي العهد السعودي على آخر المستجدات في إقليم كشمير".

يأتي اتصال خان، في خضم التوتر الناتج عن قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي للقسم الذي تسيطر عليه في إقليم كشمير المتنازع عليه.


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