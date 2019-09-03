أديب: هذا الرجل آفاق وعايش على بطنه وملذاته

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غنيم



سخر الإعلامي عمرو أديب، من مقطع الفيديو المنتشر للإخواني الهارب وجدي غنيم الذي قال فيه "أيوة إحنا عايشين في نعيم وبناكل شاورما وبنركب أحسن عربيات".

وقال أديب: "الفيديو ده فيه بجاحة ووقاحة، وبيصعب عليا كل شاب إخوانجي اتخدع ومشي وراء تنظيم الإخوان النصاب الضلالي".

 وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "قيادات الإخوان باعوا كل حاجة وجريوا وراء الشاورما والحرير والعربيات"، مشيرًا إلى أن ما يحزنه أنه مازال هناك شباب مخدوع في مجموعة من النصابين.


ووصف أديب، الإخواني وجدي غنيم بالآفاق والمنافق، معقبا: "حتى شباب الإخوان اللي في تركيا فيهم خيار وفاقوس.. عشان قياداتهم ياخدوا الفلوس.. إذا بليتم فاستتروا، ده راجل عايش على بطنه وملذاته".

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