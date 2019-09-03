» مقتل 8 أطفال طعنا في اليوم الأول من العام الدراسي

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وكالات - الدويني فولي

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قتل ثمانية أطفال في الصين، أمس الاثنين، في هجوم بسكين على مدرسة ابتدائية، قالت السلطات المحلية إن رجلا يبلغ 40 عاما نفذه.
وذكرت صحيفة "شاينا مورننغ بوست" أن هناك طفلان آخران يعالجان من إصابات، عقب الحادث الذي وقع في مدرسة تشاوتانبو الابتدائية في بلدة بايانغبينغ بمقاطعة هوبي، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن رجال الشرطة اعتقلوا منفذ الهجوم في مكان الحادث.

?وقالت الصحيفة الصينية إن "هجمات السكاكين على تلاميذ المدارس تعد أمرا معتادا في الصين، حيث يقول مرتكبوها في كثير من الأحيان إنهم مدفوعون برغبة في الانتقام من المجتمع".


في وقت سابق من هذا العام، قتل تلميذان في هجوم على مدرسة في بايغ بينغ بمقاطعة هونان. وفي يناير/ كانون الثاني، اعتقل رجل صيانة في بكين بسبب هجوم بمطرقة أسفر عن إصابة 20 تلميذا.


وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي، قتل تسعة وأصيب أكثر من عشرة خارج مدرسة متوسطة في مقاطعة شنشي بشمال غربي البلاد على أيدي مهاجم، زعم أنه تلميذ سابق يسعى للانتقام بسبب تعرضه للتنمر.

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