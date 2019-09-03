أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكى، خلال التعاملات الصباحية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى، والبنك العربى الإفريقى، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار فى بنك المشرق ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الخضراء فى كل من البنك الأهلى اليونانى، وبنك بلوم، والمصرف العربى الدولى نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.

كما سجل فى كل من بنك التنمية الصناعية، والبنك العقارى المصرى، وبنك الكويت الوطنى، والبنك الأهلى الكويتى، وبنك سئيب، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصرى الخليجى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك إتش إس بي سي نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.


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