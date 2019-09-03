  • الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
العراق

العراق يشتكي دولة خليجية إلى مجلس الأمن

الراحل الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية الأسبق

الملك سعود الفيصل يغير كلمة بإحدي خطبه.. والسبب ابنته

رئيس الوزراء الباكستاني وولي العهد السعودي في لقاء سابق

بن سلمان يتلقى اتصالا عاجلا من باكستان لهذا الأمر

تركي آل شيخ

توبيخ جديد من "آل الشيخ" لمجلس "الخطيب"

تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس مصر

«الجبلاية» تعلن موعد نهائى كأس مصر

الإعلامي عمرو أديب

أديب: هذا الرجل آفاق وعايش على بطنه وملذاته

حريق سفينة (أرشيفية)

العثور على 25 جثة متفحمة في حريق سفينة كاليفورنيا

الدكتور سعد الدين الهلالي

الهلالي يفجر معلومة صادمة عن تجميد "البويضات"

الدولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

مرتضى منصور

مرتضى يهدد الخطيب بـسيدة غامضة: بأحذرك إني هفتح قضيتها

الهلالي يفجر معلومة صادمة عن تجميد "البويضات"

الحياة السياسية

الدكتور سعد الدين الهلالي
الدكتور سعد الدين الهلالي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل صادمة عن انتحار طفلة بالكويت

#

والد ضحية بالوعة "الهرم" يكشف مفاجأة صادمة عن فريق الإنقاذ

#

البشير يفجر مفاجأة جديدة عن أموال «بن سلمان» و«بن زايد»

#

تفاصيل صادمة عن ذبح 3 فتيات لوالدهن

ام بى سى مصر

تجميد البويضات

سعد الهلالي


أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، أنه لا يجوز إجراء عملية تجميد البويضات دون وجود قانون من الدولة ينظم تتابعاتها".

وأضاف الهلالي، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه يجب توافر بنك آمن لحفظ البويضات، وهذا الأمر تتولاه الدولة ويجب إصدار قوانين خاصة به.

ولفت أستاذ الفقه في جامعة الأزهر إلى أن المرأة يمكن أن تصل لسن لا يمكنها الحمل فيه، وتضطر لتأجير الأرحام، مشددا على ضرورة وجود توافق مجتمعي حول ذلك.

أثارت الشابة "ريم مهنا" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن تجميد بويضاتها.

ويعتبر تجميد البويضات، أو الحفاظ على البويضات، هو عملية يتم فيها استخراج بويضات المرأة وتجميدها وتخزينها كوسيلة للحفاظ على القدرة التناسلية لدى النساء في سن الإنجاب. وكانت اثارت فتاة الجدل مؤخرا بعد الاعلان عن تجميد بويضاتها وتم الإبلاغ عن أول ولادة بشرية من البويضات المجمدة في عام 1986.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. إعلامية كويتية تنفخ مؤخرتها وتستعرض مفاتنها
» اجتماع بـ «الجبلاية» لحسم رئيس لجنة المسابقات
» جريمة بشعة تهز الكويت.. شاب يذبح شقيقته
» جريمة بشعة.. قتل 8 تلاميذ بمدرسة ابتدائية
» زيارة رسمية لأمير الكويت إلى الولايات المتحدة
» بعد ظهورها "بدون عباءة"..جلسة تصوير جرئية لفتاة سعودية
» بعد "البلوك".. أحلام تصف أصالة بـ"الثعبان"
» "زيدان" فى ورطة داخل ريال مدريد
» مقتل 8 أطفال طعنا في اليوم الأول من العام الدراسي
» رد ناري من فنان شهير على زميلته بعدما قالت له "فضحتنا"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح