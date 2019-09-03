الطبيب النفسي لأصالة يفجر مفاجأة عنها .. وهكذا ردت عليه

03 سبتمبر 2019 - 06:52 ص

نشر الدكتور مصطفى النحاس - الطبيب النفسي لأصالة - صورة تجمعه بالفنانة الشهيرة وأسرتها ، كاشفا بعض المعلومات الشخصية عنها.



وقال "النحاس" تعقيبا على الصورة: "زي ماكانت مغطية آدم بفستانها أصاله عندها القدرة إنها تغمر ملايين بمحبتها وبمشاعرها، وأنت قاعد معاها ماينفعش تحس غير إنها واحدة من عيلتك قريبة ومهتمة بكل تفصيلة، وصعب تتخيل إن الأم البسيطة دي ممكن تتحول لأسطورة أول مابتغني".



و ردت عليه الفنانة أصالة نصري، في التعليق على الصورة، قائلة له: "لله يسعد قلّبك دكتوري الحبيب".



يذكر أن النحاس هو طبيب سكندري ، وهو الطبيب الخاص لعدد من المشاهير,





