مفاجأة .. ليفربول يعرض صلاح للبيع لهذا السبب

03 سبتمبر 2019 - 05:43 ص

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نادي ليفربول يفكر في بيع النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يريد بيع صلاح والاستفادة من المبلغ الخاص به في التعاقد مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة وهم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن.



وكان السنغالي ساديو ماني - نجم ليفربول - دخل في أزمة مع الدولي المصري محمد صلاح متهمًا إياه بمحاولة الاستئثار بالكرة وعدم التمرير له.



