  • الإثنين 02 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:21 م
بحث متقدم
أرشيفية

قتل زوجته وطفله في حلون.. مفاجأة صادمة وراء الجريمة

أرشيف

شاهد.. أول ظهور لعمرو زكي بعد إفاقته من الغيبوبة

إيمان

رحيل أول امرأة ترجمت القرآن الكريم

ذهب

أسعار الذهب تشتعل وتقفز لرقم غير مسبوق

النائب العام

مصر تسلم الكويت أسماء متورطين مع «خلية الإخوان»

الملك سلمان

وقف قتل مصري قصاصًا بالسعودية بعد تدخل الملك سلمان

الملك سلمان

الملك سلمان يعلن الحرب.. ويأمر بقتل شقيقين

أرشيفية

انفجار يهز قاعدة «الخميني» الفضائية بإيران

أمير الكويت

قرار مفاجئ بإيقاف رئيس أمن الدولة الكويتي

أرشيفية

«الأهلي» يحدد قيمة الراتب السنوي لـ«فايلر»

شاهد.. وفاة فنانة شهيرة على خشبة المسرح

الصفحة الأخيرة

الفنانة
الفنانة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

وفاة مغنية على خشبة المسرح بسبب الألعاب النارية

#

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع سرطان الدماغ

#

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

#

والدة فنانة شهيرة ترد على منتقديها: "مكنتش محجبة"

وفاة

المسرح

اسبانيا

فنانة شهيرة

وثقت كاميرات الحضور لحظة موت مغنية إسبانية شهيرة على خشبة المسرح، نتيجة صعقها المباشر بالألعاب النارية التي كانت جزءا من مؤثرات الحفل الغنائي.

وكانت المغنية، جوانا ساينز، لحظة وفاتها، تشارك في حفل غنائي مباشر إلى جانب 14 من زملائها، ضمن فرقة The Super Hollywood Orchestra ، في لاس بيرلاناس، في إسبانيا.

ومع صعق الألعاب النارية لجسد المغنية، جرى إسعافها على عجل إلى المستشفى، إلا أنها ماتت لاحقا متأثرة بجروحها الخطيرة، في حين فتحت السلطات تحقيقا موسعا حول الحادثة وملابساتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. لحظة استهداف حزب الله لـ"مدرعة" إسرائيلية
» مصرع 34 شخصًا في حريق قارب بسواحل أمريكا
» تعيين رئيس جديد لشركة «أرامكو» السعودية
» إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية قبل نهاية 2019
» طفلة تستغيث بـ«بن سلمان» وتبكي بشدة:«أنا سعودية»
» «الأهلي» يحدد قيمة الراتب السنوي لـ«فايلر»
» «أمير الكويت» يتلقى رسالة هامة من «أمير قطر»
» بسبب الخيانة.. زوجة الأمير هاري تقطع علاقتها بوالدها
» بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة التونسية
» كويتي عاريًا يهاجم المتواجدين داخل جمعية تعاونية
» فيديو صادم.. شاب يطعن أب وابنه في الطريق العام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:11 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح