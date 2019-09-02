خطير.. هذه أسباب بروز الشارب لدى المرأة

02 سبتمبر 2019 - 06:09 م

ينصح مختصون المرأة بمراجعة الطبيب فور ملاحظة بعض التغييرات المفاجئة على بعض مناطق الجسم، فمن الوارد أن تكون تنبيها مبكرا عن بعض الاضطرابات الصحية.

تعاني المرأة من العديد من المشاكل في كافة المراحل العمرية التي تمر بها، كما يمكن أن تشهد خلالها تطورات وتغيرات عديدة في حياتها الجسدية والنفسية.

يقول الأطباء إن النساء اللائي يلاحظن ظهور شعر في بعض مناطق الوجه، مثل منطقة الشارب، عليهن أن ينتبهن لأن هذا التحول ينبئ على الأرجح بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات وهو اختلال هرموني معروف.

ومن بين أسباب نمو الشعر الزائد في أماكن مختلفة من جسد المرأة نتيجة مباشرة للإصابة بأحد أمراض الغدد الكظرية.

ويؤثر استعمال الدواء بطرق غير منتظمة على التوازن الهرموني، لذلك من الضروري اتباع النصائح الطبية بدقة.

عند الكشف عن وجود أورام المبيض أو مرض الغدد الكظرية، فإن التدخل الجراحي يعد أمراً ضرورياً، لكن بعض الحالات الأخرى يمكن شفاؤُها عن طريق العلاج الطبيعي.