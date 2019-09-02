» بسبب الخيانة.. زوجة الأمير هاري تقطع علاقتها بوالدها

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ميغان ماركل
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محمد فضل- متابعات

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أعلنت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، أنها لن تتحدث مع والدها، توماس ماركل، بعد الآن.

شرحت ميغان قرارها لخيانة والدها المستمرة، وقالت مصادر لصحيفة "ذي سان" أن ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري رفضوا لقاء ابنهم آترشي هاريسون مع توماس ماركل، وقال هاريسون: "هذا وضع محزن للغاية، لكن ميغان اتخذت أصعب قرار في حياتها لإنهاء علاقتها بأبيها. بالطبع، الأمر صعب للغاية بالنسبة لها، لكن عليها أن تحمي نفسها وزوجها وطفلها".

أجرى توماس ماركل، في 1 سبتمبر/أيلول، مقابلة مع صحيفة "ميل أون ساندي" والتي اشتكى فيها من أنه لم ير زوج ابنته ميغان ماركل وحفيده قط. وتساءل توماس لماذا لم يأت هاري إلي لطلب يد ابنتي في إحدى الطائرات الخاص،  مشيرًا إلى أن ميغان ماركل وابنها قد قاموا بالفعل بالطيران عدة مرات في إجازة على متن طائرة خاصة، كما أخبر توماس المنشور أنه لم يرسلوا حتى صورة لحفيده.

يذكر أن ميغان ماركل حاولت مراراً الاتصال بوالدها وكتبت له رسالة. وقال أصدقاء ميغان دوقة ساسكس إن والدها لا يتصل بها أو يكتب لها، على الرغم من أن رقمها لم يتغير، ثم أنه اتهم ابنته مرارا بعدم الرغبة في التواصل في مقابلات عديدة مع الصحافة البريطانية، وطلبت ميغان ماركل والدها التوقف عن إدخال الصحفيين في علاقتهما ، لكنه لم يستجب لطلباتها.

قبل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، قام توماس ماركل بإعطاء صور مزيفة للصحف. على واحدة منها، رجل يجلس في مقهى ويقرأ أخبار عن ابنته، وفي الثانية يحضر الخياط القياسات لبدلة توماس لحضور الزفاف، وفي الثالثة يقرأ توماس عن معالم بريطانيا وهو يشرب فنجان قهوة. وقد اتهم بعد ذلك بالرغبة في الاستفادة من مجد ابنته. ولم يحضر توماس الزفاف بسبب مشاكل في القلب.


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