» بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة التونسية

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رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد

أحمد سالم - وكالات

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تونس

مرشحي الرئاسة

الحملات الانتخابية

بدأ مرشحو الرئاسة في تونس يوم الاثنين الحملات الانتخابية بالإعلان عن برامجهم وإطلاق حملات الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الناخبين للتصويت لهم في الانتخابات المقررة يوم 15 سبتمبر والتي تمثل اختبارًا جديدًا للديمقراطية الناشئة في مهد انتفاضات الربيع العربي.

وألقي الضوء من جديد في اليوم الأول من الحملات الانتخابية، على التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، بعد أن أعلنت الشرطة في وقت سابق يوم الاثنين عن مقتل شرطي وثلاثة مسلحين إسلاميين في تبادل لإطلاق النار في بلدة حيدرة قرب الحدود الجزائرية.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين 26 مرشحا بينهم امرأتان، ومن ضمن المرشحين نبيل القروي رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة الخاصة والمسجون حاليًا.

حيث تم إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب شبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ويتوقع أن تكون المنافسة على منصب الرئيس محتدمة بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة وكذلك الرئيس السابق المنصف المرزوق.

ومن بين المرشحين البارزين عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة الإسلامية وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في تاريخ النهضة.

وتأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس، في يوليو تموز عن عمر 92 عاما.

وستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت انتفاضات الربيع العربي في عدة بلدان في المنطقة ونجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس لكن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثلت تحديا أساسيا أمام تسع حكومات تعاقبت على البلاد بعد عام 2011.


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