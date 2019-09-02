مطلب برلماني بتحويل صدور الصحف اليومية إلى إسبوعية

02 سبتمبر 2019 - 04:56 م

قال عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن عملية تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية جيدة ولكن بشروط معينة.





وأضاف "الجوهري" في تصريحات، أن اتجاه تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الكترونية رد طبيعي لحل أزمة الصحف بعد زيادة أسعار المواد المستخدمة في الورق والحبر وغيرها، لافتًا إلى أن ضرورة البقاء على الصحف الورقية في إطار معين حيث أنها تعتبر تراثا وتاريخا من الضروري الحفاظ عليه.





وطالب عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان بضرورة الاستمرار في إصدار نسبة لا تقل عن 20% من الصحف الورقية وتنظيمها بحيث أنها تكون اسبوعية فقط والمواقع الالكترونية الرسمية يومية للحفاظ على بقاء تراث الصحف الورقية وقراءة.





وأوضح النائب الطريقة التي يتم بها تنظيم العملية الأسبوعية حيث يتم وضع أهم الأخبار الاقتصادية بالصفحة الخاصة بالملف الاقتصادي والسياسي كذلك ويتم إصدارها اسبوعيًا لتكون شاملة جميع التفاصيل الخاصة بجميع الأخبار وتوزيعها بعد ذلك.



