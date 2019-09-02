انفجار يهز قاعدة «الخميني» الفضائية بإيران

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عن انفجار وقع في قاعدة الإمام الخميني الفضائية، لكنه نفى أن يكون الانفجار وقع لحظة إطلاق القمر الصناعي.

وقال إن الانفجار وقع في مكان الاختبار في القاعدة، وليس أثناء عملية إطلاقه.

جاء ذلك ردًا على سؤال للتلفزيون الإيراني بشأن الانفجار الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن "الخبراء في المحطة الفضائية أجمعوا على أن الانفجار نتج عن خطأ فني، وأنه لحسن الحظ لم يقتل أحد فيه".

وأشار إلى "أن إيران تجري عددا من التجارب بشكل دوري في القواعد التي تمتلكها، وأنها انفجارات مماثلة عادية وتحصل بشكل أكبر في الدول المتطورة".

وأضاف ربيعي: "لا نعرف كيف يسمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفسه بالتغريد على "تويتر" وبث صور فضائية حول الانفجار، والتعامل مع القضية بسرور... لا يمكننا فهم وإدراك هذا السلوك".

وقال: "الدعاية التي بثها العدو بشأن هذا الانفجار أراد من خلالها أن يزعم بأنه قادر على التجسس والتسبب بأعمال تخريبية في محطتنا الفضائية، لكن خبراءنا نفوا أن يكون الانفجار ناجما عن عمل تخريبي، وإنما سببه خطأ فني".

وكان ترامب، قال عبر "تويتر" في وقت سابق إنه "يتمنى لطهران حظا سعيدا في تحديد الأسباب التي أدت إلى فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرًا صناعيا إلى مدار الأرض".

بدوره، نفى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي الأسبوع الماضي صحة الأنباء التي تحدثت عن فشل مهمة إطلاق الصاروخ.

يذكر أن وسائل إعلام تناقلت خبرا يفيد بأن صاروخًا إيرانيًا انفجر على منصة الإطلاق قبل إطلاقه في مركز الإمام الخميني الفضائي شمال إيران.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "بلانيت لابز"، عمودًا من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق، وفقا لوكالة "رويترز".