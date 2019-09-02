  • الإثنين 02 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:04 م
بحث متقدم
أرشيفية

مطلب برلماني بتحويل صدور الصحف اليومية إلى إسبوعية

الملك سلمان

الملك سلمان يعلن الحرب.. ويأمر بقتل شقيقين

أرشيفية

انفجار يهز قاعدة «الخميني» الفضائية بإيران

أمير الكويت

قرار مفاجئ بإيقاف رئيس أمن الدولة الكويتي

السفير الروسي

وفاة سفير روسيا فى مصر

عروس بيروت

عروس بيروت يحتل قلوب الجماهير العربية

ميجان ماركل ووالدها

ميجان ماركل تقطع علاقتها بوالدها.. لهذا السبب

ارشيف

"فيفا" يستبعد "صلاح" من أفضل لاعب بالعالم

فتاوى في المترو

غرامة تعطيل المترو: الدقيقة بـ 200 جنيه للأفراد و400 للشركات

ملكة جمال موسكو والملك محمد الخامس

ملكة جمال موسكو تكشف مؤامرة طلاقها من ملك ماليزيا

"مدبولي" يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

سر غياب "مدبولي" عن حضور افتتاح مشروعات مرسى مطروح

#

مدبولي يناقش المحاور الرئيسية لمُخطط تطوير قطاع الأعمال العام

#

تكليف 3 وزارات بتفعيل جذب المستثمرين العالميين.. و"البترول" أولوية

#

"واشنطن بوست": مصر مستقرة سياسيًا واقتصاديًا

رئيس الوزراء

الاستثمار الأجنبي

التعاون الدولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبى فى مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات فى كافة القطاعات، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة.

 

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتى يأتى فى صدارتها تيسير وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعى لحل جميع المشكلات التى تواجههم فى أسرع وقت، وتذليل كافة المعوقات التى تطرأ فى هذا الصدد، فضلًا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التى من شأنها إعطاء رسائل ثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، أمام العالم.

 

وطلب الدكتور مصطفى مدبولى، فى سياق حديثه، عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التى تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى، وفى هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه قام بالفعل بإعداد مجموعة من القرارات التى ستُمثل نقلة نوعية فى تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.

وفى السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك وفقًا للبرنامج الجديد الذى تم الاتفاق عليه، مشددًا على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.

 

من جهتها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الجادين، الذين سطروا قصص نجاح فى قطاعات مختلفة بالاقتصاد الوطنى، لافتة إلى أنها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف حاليًا بكل السُبل المتاحة، وفى الوقت نفسه تسعى للتغلب على كافة التحديات والعقبات التى تطرأ فى هذا الشأن.

 

وعرضت ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية التى تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التى تقدمها مصر، بما يؤدى إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها فى كافة القطاعات.

 

وأثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أن يقوم وزير المالية بعرض ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة، لحوكمة الإجراءات واختصارها فى أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم فى تيسير على المستثمرين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الأهلي» يحدد قيمة الراتب السنوي لـ«فايلر»
» «أمير الكويت» يتلقى رسالة هامة من «أمير قطر»
» بسبب الخيانة.. زوجة الأمير هاري تقطع علاقتها بوالدها
» بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة التونسية
» كويتي عاريًا يهاجم المتواجدين داخل جمعية تعاونية
» فيديو صادم.. شاب يطعن أب وابنه في الطريق العام
» جلسة تصوير عارية لفنانة شهيرة على البحر
» فنانة شهيرة تشكو من تصرفات محرجة لزوجها في غرفة النوم
» منة فضالي بالبكيني: أنا عذراء
» جلسة تعارف بين "فايلر" ولجنة التخطيط بالأهلي
» رئيس الوزراء: نتألم عندما نفقد شخصًا بسبب حادث طريق

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح