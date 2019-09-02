تفاصيل صادمة.. لغز سرقة فيلا إيمان الحصري بأكتوبر

02 سبتمبر 2019 - 02:20 م

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وأفادت جهود البحث والتحري التي ترأسها العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بالجيزة، إلى أن الخادمة خططت لارتكاب الواقعة أثناء قضاء "الحصري" لإجازتها بمنطقة الساحل الشمالي.

وأشارت تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، إلى أن الخادمة اتفقت مع المسئول عن توظيف العمالة بالوحدات السكنية، وجاء دور الأخير بتسهيل مهمة دخولها الفيلا كونها مغلقة، وتبين أن المتهمة استولت على هاتف محمول ماركة "سامسونج" ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وجمعت أغراضها الشخصية، وغادرت في ظروف غامضة.

واكتشفت الإعلامية إيمان الحصري، - فور عودتها- بعثرة في محتويات غرفتها واختفاء هاتف جوال ومبلغ مالي، فتوجهت إلى ديوان القسم وحررت محضرا، قالت إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه عقب عودتها من إجازتها بالساحل الشمالي، متهمة خادمتها الفلبينية بالوقوف وراء حادث السرقة بقولها "رجعت البيت ملقتهاش"

وتوصلت جهود البحث والتحري، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة التي حضرت للعمل منذ شهر، إذ جمعت أغراضها الشخصية وغادرت بالاشتراك مع مسؤول مكتب توظيف عمالة.

وتمكن الرائد معتصم رزق معاون مباحث قسم أول أكتوبر من ضبط المتهمة وشريكها وإعادة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.