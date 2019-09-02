عروس بيروت يحتل قلوب الجماهير العربية

02 سبتمبر 2019 - 01:11 م

بالرغم من أن أمس كانت الحلقة الأولى لمسلسل"عروس بيروت"، إلا أنه لاقي إقبالا جماهيريا عربيا كبيرا، خاصة أن الفنان محمد عساف يؤدي تتر المسلسل، كما طرح الأغنية " كرمالك أنت" في الأسواق.

في سياق متصل أعربت الفنانة اللبنانية رانيا سلوان، عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل "عروس بيروت"، مشيرة إلي أنها تجسد شخصية "داليا" التى تعيش مع خالتها التى تجسد دورها كارمن بصيبص "ثريا"، التى تدخل في علاقة عاطفية مع ظافر العابدين ضمن أحداث المسلسل، وموضحة أن شخصيتها مركبة فالمشاهد لن يستطيع تصنيفها من الوهلة الأولى وهل هي شريرة أم طيبة خاصة أنها تحمل سرا سينكشف مع أحداث المسلسل موضحة أن الدور مزيج من والتراجيديا والكوميديا.

عروس بيروت تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول قصة حب نشأت عندما يلتقى "فارس" الذى يؤدى دوره ظافر العابدين بثريا "كارمن بصيبص، والتى تعمل مغنية فى أحد الملاهي الليلية، لكن لقاءهما وحبهما كان سببا فى بداية المشاكل بسبب رفض المحيطين لهما لهذا الحب، خاصة ليلى "تقلا شمعون" والدة فارس.

مسلسل عروس بيروت بطولة ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغى، جاد أبوعلى، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردى.