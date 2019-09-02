» جلسة تعارف بين "فايلر" ولجنة التخطيط بالأهلي

02 سبتمبر 2019 - 12:47 م

بدأت منذ قليل جلسة التعارف بين لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مع السويسرى فايلر، المدير الفني الجديد للفريق، وجهازه المعاون، قبل بدء المؤتمر الصحفى فى غرفة مجلس إدارة النادى.

وتستعرض لجنة التخطيط حاليًا بعض الأمور السريعة مع فايلر كما تعد الجلسة بمثابة تعارف بين الطرفين قبل بدء المهمة رسميًا.

ويترأس اللجنة الدكتور طه إسماعيل وتضم فى عضويتها كل من زكريا ناصف وخالد بيبو كما سيحضر محمود الخطيب رئيس النادي الاجتماع التعارفى.