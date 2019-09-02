ملكة جمال موسكو تكشف مؤامرة طلاقها من ملك ماليزيا

02 سبتمبر 2019 - 11:54 ص

كشفت أوكسانا فويفودينا، ملكة جمال موسكو 2015 لأول مرة عن طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس بعد شهور من الخبر الصادم.

وبرغم امتناع "فويفودينا" عن الحديث طوال الفترة الماضية منذ انطلاق الشائعات حولهما، إلا أنها اعترفت برغبتها في الحديث أمام الرأي العام.

وقالت عبر"إنستجرام": أعرف أن الجميع يريدون معرفة ماذا حدث لنا.. لم أكن مستعدة سابقا للكشف عن قصتي.. ربما، إذا قلت لكم الحقيقة، فسوف أشعر بتحسن حالي.. لكنني لا أريد إيذاء أي شخص لأن ذلك سيكون مؤلما.

ونشرت "فويفودينا" صورة شاعرية تجمعها مع الملك السابق محمد الخامس، إلا أنها لم تتطرق إلى تفاصيل أكثر من ذلك ربما ستفصح عنها لاحقا.

يذكر أن محامي "فويفودينا" صرح سابقًا أن طلاق موكلته والملك محمد الخامس نتيجة لمؤامرة، قائلاً أن الجميع يحسدونهما بعد زواجهما الرائع وحفل زفافهما وطفلهما، إلا أنه لم يفصح حينها عمن يقف وراء تلك المؤامرة ، فيما يبدو أنها ستكون حديث "فويفودينا" الفترة المقبلة.