الكويت.. شاب عار يقتحم مجمعا تعاونيا والشرطة تتدخل "فيديو"

رصدت كاميرات المراقبة الموجودة داخل إحدى الجمعيات التعاونية في الكويت، لحظة اقتحام شاب "عاري الصدر" الجمعية والشجار مع رجال الأمن.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم رصده في جمعية "الفيحاء" الشاب وهو يتجادل مع موظفي الأمن لتتطور الحالة إلى الاشتباك بالأيدي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم رصده في جمعية "الفيحاء" الشاب وهو يتجادل مع موظفي الأمن لتتطور الحالة إلى الاشتباك بالأيدي.