  • الإثنين 02 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:47 م
بحث متقدم
ملكة جمال موسكو والملك محمد الخامس

ملكة جمال موسكو تكشف مؤامرة طلاقها من ملك ماليزيا

الدولار الجمركي

تثبيت الدولار الجمركي استثنائي.. وإلغاؤه حتمي

تميم بن حمد

رسالة غزل جديدة من أمير قطر لدول عربية

عمرو أديب

أديب: "عايزين الناس تدلع"

شرطة الكويت

الكويت.. شاب عار يقتحم مجمعا تعاونيا والشرطة تتدخل "فيديو"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا

الجندي

خالد الجندي: "أنا متراقب وأنت متراقب"

صورة من الحادث

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل أمين الشرطة بالجزيرة

رجاء الجداوي

بالفيديو.. رجاء الجداوي: موت الرجل قبل زوجته مفيد

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "الناس فكرانا بنيجي نقول الكلمتين بالليل ونروح"

المالية:

تثبيت الدولار الجمركي استثنائي.. وإلغاؤه حتمي

مال وأعمال

الدولار الجمركي
الدولار الجمركي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية بشان سعر الدولار

#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

#

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض سعر الدولار

#

انعكاسات انخفاض الدولار امام الجنيه المصري

الدولار

الجمارك

الدولار الجمركى

أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

أوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.

أكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

 

 

 

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابات خطيرة لفنان شهير في حادث سيارة
» سيدة تصطحب حصانها إلى المطار لسبب صادم
» الولايات المتحدة تجرى مناورات عسكرية مع دول آسيا
» «الداخلية السعودية» تحدد محظورات حمل السلاح المرخص
» وصول فايلر لمقر الأهلى بالجزيرة
» اقتصادي يكشف حقيقة زيادة أسعار السلع في الأسواق
» متظاهرو هونج كونج يستهدفون المطار
» «الإدارى» يرفض دعوى العتال لوقف انتخابات الزمالك
» لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد "ميتشو"
» ياسمين الخطيب: جابوني من بيتي بالبيجاما يا سعادة البيه
» وفاة مغنية على خشبة المسرح بسبب الألعاب النارية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح