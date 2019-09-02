خالد الجندي: "أنا متراقب وأنت متراقب"

02 سبتمبر 2019 - 11:21 ص

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حرية الإنسان أغلى ما يملك، مشيرًا إلى أن هناك تحريرًا للإنسان في ممارسة شعائر دينه".



وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، بأن الحرية هي الحياة، ويجب أن يتمتع العالم الديني بقدر من الحرية في آرائه.



وتابع: "بنراقب بعض في الرأي الديني وفي السلوك الديني وبنعاقب بعض عليه،أنا متراقب وأنت متراقب كلنا منا يراقب الأخر، وهذا الأمر ليس مقبولا على الإطلاق".

