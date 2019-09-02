الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا

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متابعات - أمينة عبد العال

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أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية.

من جهتة، ثمَّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، مازن بن إبراهيم الكهموس، توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز القاضي باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية، لتتولى اللجنة اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.

وأشار إلى أن هذا التوجيه يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على مسؤولية الدولة في مكافحة الفساد، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والرغبة في رفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة.

وستتولى اللجنة اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للملك عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.

يشار إلى أن الملك أصدر أمراً ملكياً بتعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير يوم الجمعة.


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