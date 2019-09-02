أديب: "عايزين الناس تدلع"

02 سبتمبر 2019 - 11:03 ص





أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتوجيه الحكومة بإطلاق خدمات الشهر العقاري عبر مكاتب البريد، قائلا: "مكاتب الشهر العقاري في مصر قليلة ودائما متكدسة" .



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "أنا بحب الراحة، وبحب الناس تدلع"، لافتًا إلى أنه تقرر تعيين 1500 موظف جديد للإيفاء بتغطية احتياجات المواطنين، مطالبًا رئيس الوزراء التوسع في إنشاء وتطوير مكاتب الشهر العقاري.



هذا وقد شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من وزراء العدل، والاتصالات، والنقل، إطلاق خدمات الشهر العقاري عبر مكاتب البريد، في إطار التعاون المثمر بين مصلحة الشهر العقاري والهيئة القومية للبريد؛ وذلك خلال زيارته لمركز خدمات الاسكندرية الرئيسي، جاء ذلك خلال زيارته الإسكندرية.

