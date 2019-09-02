بالفيديو.. رجاء الجداوي: موت الرجل قبل زوجته مفيد

02 سبتمبر 2019 - 10:31 ص

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالاً، عبر نامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، جاء فيه "تحب تموت الأول ولا شريك حياتك الأول؟".





وقالت الفنانة رجاء الجداوي إن اليتيم من فقد أبوه ولكن من يفقد أمه يسموه لطيم "بيتلطم" مشيرة إلى أن موت الأم يهز البيت كله.





وأوضحت الجداوي أن البيت يستمر بحياة الأم نظرًا لأنها تكمل مسيرة البيت "هي اللي بتعشش" حتى في وجود الأب، مشيرة إلى أن وفاة الأم تجعل الرجل "يتبهدل".



