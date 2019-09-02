مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل أمين الشرطة بالجزيرة

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قتل

وفاة

أمين شرطة

الحدث اليوم

سيد علي

روي أحمد علي، نجل أمين الشرطة الشهيد بطعنات، تفاصيل استشهاد والده على يد مريض نفسي بمحيط نادى الجزيرة بمنطقة الزمالك، قائلا: "والدي عاش راجل ومات راجل، وكان يتمنى الشهادة باستمرار".

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يعمل طباخًا في الأفراح والمناسبات، ولديه شقيقة واحدة، معقبًا: " فخور باستشهاد والدي ونفسي أبقى زيه".

وتابع أن الحديث على أن الشخص الذي قتل والده مختلًا عقليًا أمر غير صحيح، معقبًا: "دي أشاعة، بيقولوا عليه تعبان نفسيًا عشان يطلع براءة منه لله، لو طلع براءة حرام، هموت نفسي".

كشفت مناظرة النيابة فى واقعة طعن أمين شرطة على يد مهتز نفسيا بمحيط نادى الجزيرة بمنطقة الزمالك، أن الجثة لأمين شرطة تابع لإدارة المنشآت الخاصة وتبين أنه تلقى 8 طعنات نافذة بالجسم تسببت في تهتك الكلى والكبد مما أسفرت عن نزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة.

وتبين أن الطعنات استقرت في البطن والجانب الأيمن إلى جانب القدم، ما تسببت في نزيف دموي وتوفي عقب نقله للمستشفى العام لإسعافه. وقدم دفاع المتهم خلال التحقيقات، أوراقا رسمية ومستندات طبية تفيد بأن المريض مهتز نفسيا ويخضع للعلاج النفسي من فترة كبيرة.

وكشفت التحقيقات النيابة،أن المتهم عقب استكمال التحقيقات معه وسماع أقوال الشهود والانتهاء من تفريغ الكاميرات ووصول تحريات الأمن الوطني سيتم عرضه على أطباء نفسيين وإيداعه إحدى المصحات النفسية في حالة ثبوت وجود أية اضطرابات نفسية لديه.

كما تحفظت النيابة على السيارة الخاصة بالمتهم والأسلحة المستخدمة في الحادث وعرضها على لجنة فنية وخبراء الطب الشرعي للفحص.

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